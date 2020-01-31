На трассе Киев-Чоп полицейские устроили "голливудскую" погоню за пьяным водителем: видео

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Ужгороде полицейские устроили погоню за водителем микроавтобуса Volkswagen. Нарушитель ПДД, пытаясь скрыться от правосудия, выехал на оживленную дорогу. Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.

"Патрулируя автотрассу Киев-Чоп, инспекторы заметили транспортное средство, водитель которого нарушал ПДД, а именно – пересек сплошную линию дорожной разметки. На требование остановиться водитель микроавтобуса Volkswagen не реагировал и ускорил движение. Патрульные начали преследование и сообщили о происшествии другому экипажу", – рассказали в полиции.

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Вскоре нарушителя таки удалось остановить. По данным правоохранителей, водитель Volkswagen пребывал под действием наркотиков.

"Во время общения патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в установленном законом порядке, нарушитель отказался в присутствии двух свидетелей", – рассказали в полиции.

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На водителя полицейские составили ряд административных протоколов: за управление в состоянии опьянения, за невыполнение требований об остановке и за нарушение ПДД. К счастью, во время погони никто не пострадал.

Напомним, на Волыни пьяный водитель во время бегства от полицейских попал в ДТП. По информации правоохранителей, патрульные в Камень-Каширском обнаружили автомобиль Mercedes, который двигался, нарушая правила дорожного движения. Когда копы подали сигнал остановиться, мужчина начал убегать. На правонарушителя составили шесть административных материалов, в том числе и за управление транспортом пьяным. За неоднократное пьяное вождение мужчину уже лишали водительских прав.

Ранее новости "Сегодня" также писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Всего за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

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