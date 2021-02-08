Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и снегоочистительная машина (фото)

8 февраля, 09:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадали три человека

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп вблизи села Синев бывшего Гощанского района столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла около семи часов утра, 8 февраля.

По предварительным данным, травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками скорой помощи были отпущены.

Реклама

Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

В тренде
Одним абзацем. Обострение на Донбассе

Всех пассажиров маршрутки, которая осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.

По внешним признакам оба водителя трезвые, но все равно будут проходить обследование на состояние опьянения.

Реклама

"Правоохранители обращаются ко всем водителям во время сложных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам – не спешить пересекать проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства полностью остановились", – добавили спасатели.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на трассе Киев – Чоп насмерть разбились два человека, еще двое в больнице.

Также напомним, в Одессе пьяный спровоцировал ДТП с 7 автомобилями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП полиция трасса микроавтобус Ровенская область снегоуборочная машина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школе
Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школеЗапад
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртом
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртомЗапад
На Прикарпатье 11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: появились подробности
На Прикарпатье 11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: появились подробностиЗапад
На броневике – как на легковушке: что умеет делать
На броневике – как на легковушке: что умеет делать "Дозор-Б" (видео)Украина
В Ивано-Франковской области усилили карантин: что изменилось
В Ивано-Франковской области усилили карантин: что изменилосьЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять