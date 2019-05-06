На украинско-венгерской границе сотни автомобилей застряли в очереди

Вышла из строя база данных пограничной полиции Венгрии

Фото: ГПС

На украинско-венгерской границе возникло скопление автомобилей из-за сбоя в работе базы данных со стороны Венгрии. Об этом сообщают в Западном региональном управлении ГПС.

Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, сегодня, 6 мая, в восемь утра снова вышла из строя база данных Пограничной полиции на всем участке украинской-венгерской границы. Проводятся восстановительные работы.

"Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться. В связи с этим просим учесть сложившуюся обстановку при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами", – сказано в сообщении.

Напомним, недавно на Закарпатье в пограничных пунктах пропуска с Венгрией и Словакией возникли очереди, в которых стоят по несколько сотен автомобилей:

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Ранее сообщалось, что с 1 января пешеходный переход "Долгобичув – Угринов" на границе с Польшей прекратил работу . Возможно, его работу восстановят в 2020 году.

Также напомним, что, в 2018 году председатель Верховной Рады Андрей Парубий и маршалок польского Сейма Марек Кухцинский высказались за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Речь шла о строительстве новых пунктов перехода: Боберка – Смольник, Лопушанка – Михновец (Львовская обл.), Адамчуки – Збережа (Волынская обл.), Лубня – Волосатое (Закарпатская обл.).

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