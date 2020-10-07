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На улицах воды по колено, а дома затоплены: что натворил ливень в Тернополе (фото и видео)

7 октября, 12:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели откачивали воду и вытягивали авто, которые оказались в "ловушке"

На Тернополь обрушилась непогода. Из-за продолжительного ливня улицы города затопило.

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Об этом сообщает "Галас".

По данным местного СМИ, из-за дождя движение в центре города было практически парализовано. Также затопило дорогу на проспекте Степана Бандеры и на проспекте Злуки.

Уточняется, что пешеходы не могли перейти дорогу, ведь воды было по колено и тротуаров не было видно.

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В ГСЧС Тернопольской области рассказали, что спасатели вытаскивали автомобили, которые попали в водные ловушки на улицах Липовая, Стадниковая, Мира, Медовая, Глубокая и Микулинецкая. Также пожарные откачивали воду из жилых домов на улицах Галицкой и Стадниковой.

Напомним, вчера непогода бушевала в Ивано-Франковске. Там прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Также в среду, 7 октября, Киев накрыл сильный дождь, местами город подтоплен. Стихия бушует во всех районах столицы.

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