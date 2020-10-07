На улицах воды по колено, а дома затоплены: что натворил ливень в Тернополе (фото и видео)

На Тернополь обрушилась непогода. Из-за продолжительного ливня улицы города затопило.
Об этом сообщает "Галас".
По данным местного СМИ, из-за дождя движение в центре города было практически парализовано. Также затопило дорогу на проспекте Степана Бандеры и на проспекте Злуки.
Уточняется, что пешеходы не могли перейти дорогу, ведь воды было по колено и тротуаров не было видно.
В ГСЧС Тернопольской области рассказали, что спасатели вытаскивали автомобили, которые попали в водные ловушки на улицах Липовая, Стадниковая, Мира, Медовая, Глубокая и Микулинецкая. Также пожарные откачивали воду из жилых домов на улицах Галицкой и Стадниковой.
Напомним, вчера непогода бушевала в Ивано-Франковске. Там прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.
Также в среду, 7 октября, Киев накрыл сильный дождь, местами город подтоплен. Стихия бушует во всех районах столицы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк