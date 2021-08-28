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На вершине Говерлы появился стихийный рынок – повсюду мусор (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 13:33
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На самой высокой горе туристы могут купить себе шоколадные батончики и разнообразные напитки
Торговцы совсем не беспокоятся о чистоте окружающей среды / Фото: коллаж "Сегодня"
Торговцы совсем не беспокоятся о чистоте окружающей среды / Фото: коллаж "Сегодня"

На самой высокой горе Украины Говерле организовали стихийный рынок – продают лакомства и воду для туристов.

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Об этом написал в Facebook пользователь Виктор Кулик, передает местное издание "Новости Закарпатья".

Оказалось, что поднявшись на вершину, туристы могут купить себе шоколадные батончики, разнообразные напитки в алюминиевых банках и пластиковых бутылках и другое. Например, 0,5 литра питьевой воды торговцы предлагают за 100 гривен.

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Фото: Виктор Кулик/ Facebook
Фото: Виктор Кулик/ Facebook

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Они совсем не беспокоятся о чистоте окружающей среды – после себя оставляют пустые бутылки, жестяные банки и обертки. Туристы уже жалуются на мусор на вершине Украинских Карпат.

Фото: Виктор Кулик/ Facebook
Фото: Виктор Кулик/ Facebook

Самая высокая вершина Украинских Карпат

Гора расположена в горном массиве Черногора на грани Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области в 17 километрах от границы с Румынией. Высота Говерлы составляет 2061 м над уровнем моря

Отметим, что поход на Говерлу является одним из самых популярных туристических маршрутов Украины и ежегодно на нее поднимаются тысячи людей, которые, зачастую, оставляют после себя на территории заповедника кучи мусора.

Фото: Виктор Кулик/ Facebook
Фото: Виктор Кулик/ Facebook

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