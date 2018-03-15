На въезде в Закарпатье остановили вооруженных "туристов"

Сегодня, 18:04

У задержанных обнаружили ножи, наркотики и другие запрещенные предметы  


На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

На въезде в Закарпатье. Фото: Нацполиция

Сегодня в течение нескольких часов, на дорожной станции "Нижние Ворота", что на границе Закарпатской и Львовской областей, патрульные остановили несколько автомобилей,  водители которых перевозили запрещенные законом вещи.

"Во время  остановки за нарушение ПДД Chery Amulet инспекторы обнаружили сверток с зеленым измельченным  веществом,  похожим на марихуану. Впоследствии, стражи порядка остановили Volkswagen, и во время проверки у пассажиров нашли  три ножа, балаклаву и балоничик со слезоточивым газом", – сообщает патрульная полиция области.

Кроме этого, у водителя автомобиля BMW во время проверки копы заметили предмет ударно-дробильного действия, похожий на телескопический дубинку. На вопрос патрульных, зачем водителю эта  штуковина, мужчина затруднился  дать  ответ.

Добавим, что сегодня, 15 марта, полиция Закарпатья несет службу в усиленном режиме. Это  связано с большим количеством запланированных  мероприятий, в том числе, и   79-годовщины со дня провозглашения Карпатской Украины и годовщины Венгерской революции.

К охране публичной безопасности задействовали максимальное количество личного состава. В усиленном режиме правоохранители будут работать до 18 марта включительно. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Напомним, недавно в Ровенской области полиция задержала банду из пяти человек, которые прославилась серией дерзких разбойных нападений.

Также мы писали, что  в Ровно напали на 23-летнего жителя города Брест и двух его товарищей. Неизвестные отобрали деньги   и под дулом пистолета требовали еще больше у хозяйки дома, где тот остановился

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области задержали троих грабителей. Двое из них  вышли на свободу по "закону Савченко", а один из грабителей – в прошлом  член известной банды.
оружие, Закарпатье, ножи, балаклавы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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