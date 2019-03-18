На Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги: есть пострадавшие
В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу
В ночь на 18 марта на трассе "Киев – Ягодин", между Ковелем и селом Поворск, автомобиль скорой медицинской помощи "УАЗ-3962" слетел в кювет.
"Авария произошла около двух часов ночи. За рулем автомобиля находился 51-летний житель Ковельского района. Вероятно, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет", – сообщают в полиции.
Вследствие ДТП двое пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения. Пострадала 53-летняя медик и 76-летняя больная, которую доставляли в больницу. Их госпитализировали.
Ранее сообщалось, чтов Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали.
Напомним, в Днепре автоледи протаранила машину скорой помощи. Автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.
Также сообщалось, что на Волыни легковушка влетела в группу студентов на тротуаре.
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