На Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги: есть пострадавшие

В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу

Фото: Нацполиция

На Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/a92/5c8f71a9222fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/a92/5c8f71a9222fd.jpg 2019-03-18T12:25:00+02:00 Запад В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу

В ночь на 18 марта на трассе "Киев – Ягодин", между Ковелем и селом Поворск, автомобиль скорой медицинской помощи "УАЗ-3962" слетел в кювет.

"Авария произошла около двух часов ночи. За рулем автомобиля находился 51-летний житель Ковельского района. Вероятно, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет", – сообщают в полиции.

Вследствие ДТП двое пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения. Пострадала 53-летняя медик и 76-летняя больная, которую доставляли в больницу. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, чтов Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали.

Напомним, в Днепре автоледи протаранила машину скорой помощи. Автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.

Также сообщалось, что на Волыни легковушка влетела в группу студентов на тротуаре.

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