На Волыни банкет закончился массовым отравлением

Сейчас все пострадавшие находятся на стационарном лечении

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Сегодня после обеда в Любешовского отделения полиции поступило сообщению о пищевом отравлении 16 жителей района, двое из них дети. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

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Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Напомним, ранее в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в августе в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

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