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На Волыни больной COVID-19 разгуливал по улице без маски: как его наказали

31 июля, 15:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Прохожие вызвали копов

В городе Рожище Волынской области к ответственности привлекли больного коронавирусом мужчину, который гулял по городу без маски.

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Как сообщает Высокий Замок, его заметили на улицах населенного пункта, когда тот должен должен был находиться на самоизоляции.

Люди вызвали копов, но больной вместо того, чтобы немедленно вернуться домой, засыпал правоохранителей нецензурной бранью.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь ему придется отработать 60 часов на общественных работах и заплатить 420 гривен судебного сбора.

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Ранее мы сообщали, что в Черновцах правоохранители привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, которая распространяла ложные данные о коронавирусе.

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Также напомним, в Украине вновь ужесточили борьбу с нарушителями карантина. Полиция выписывает штрафы почти каждый день.

Кроме того, после того как суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака за кофе с Зеленским, он заплатил за нарушение карантина 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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