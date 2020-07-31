На Волыни больной COVID-19 разгуливал по улице без маски: как его наказали

В городе Рожище Волынской области к ответственности привлекли больного коронавирусом мужчину, который гулял по городу без маски.

Реклама

Как сообщает Высокий Замок, его заметили на улицах населенного пункта, когда тот должен должен был находиться на самоизоляции.

Люди вызвали копов, но больной вместо того, чтобы немедленно вернуться домой, засыпал правоохранителей нецензурной бранью.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь ему придется отработать 60 часов на общественных работах и заплатить 420 гривен судебного сбора.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах правоохранители привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, которая распространяла ложные данные о коронавирусе.

Реклама

Также напомним, в Украине вновь ужесточили борьбу с нарушителями карантина. Полиция выписывает штрафы почти каждый день.

Кроме того, после того как суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака за кофе с Зеленским, он заплатил за нарушение карантина 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама