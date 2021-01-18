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На Волыни будут судить агента иностранной спецслужбы

18 января, 20:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинца обвиняют в госизмене

Волынская областная прокуратура обвиняет 39-летнего волынянина в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и содействии ей в подрывной деятельности на территории Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины).

Следствие считает, что подозреваемый в ущерб государственной безопасности Украины оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против нашей страны.

"Находясь на территории иностранного государства и попав в поле зрения ее правоохранительных органов в связи с совершением правонарушений, в июне 2019 года мужчина дав добровольное устное и письменное согласие сотрудникам спецслужбы на конфиденциальное сотрудничество", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре утверждают, что волынянин вступил в агентурные отношения с зарубежной спецслужбой и создал условия для осуществления ею разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области состоится суд над гражданином из Одесской области, которого местная прокуратура обвиняет в попытке подорвать один из местных объектов критической инфраструктуры — "Ровнооблводоканал".

В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила троих шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований.

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