На Волыни COVID-19 нашли у сотрудников лабораторного центра Минздрава

Инфекцию подтвердили у четырех человек, двое из них оказались в больнице

В Волынской области, где ранее обнаружили вспышку коронавируса в психиатрической больнице, инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава.

Как заявила заведующая Любомльским межрайонным отделом Волынского лабораторного центра Леся Ткачук, заболевание не связано с профессиональной деятельностью лаборантов, сообщает "Украинская правда".

"Первый человек заболел в быту. Течение болезни было бессимптомным, сотрудница ходила на работу. Потом у нее появилась хрипота и повысилась температура 37,2. Тест ПЦР показал позитивный результат", – рассказала она.

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Из-за близких контактов между сотрудниками лаборатории, заболевание распространилось на протяжении недели.

"Два человека госпитализированы в инфекционное отделение, они в легкой форме. Двое – на самоизоляции. Тяжелых случаев у нас нет", – добавила Ткачук.

Заведующая подчеркнула, что все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, халатами, защитными костюмами, перчатками, дезинфекторами. Коллеги заболевших были обследованы: 11 работников имеют негативный результат, еще один тест – в работе.

Она заверила, что в Любомльскому отделе не проводят исследований на COVID-19 – тесты отправляют в Луцк, в Волынский областной лабораторный центр Минздрава.

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Как известно, 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Более детально читайте в материале: "Медреформа во время карантина: какие медуслуги оплатит НСЗУ".

Между тем специализированные психиатрические больницы оказались на грани полного закрытия. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее уже заявил о "тревожных сигналах" относительно медицинской реформы.

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