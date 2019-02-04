На Волыни еще три общины присоединились к Православной церкви Украины

Жители трех сел Локачинского района проголосовали за такое решение единогласно

Фото: lokachi.rayon.in.ua

На Волыни еще три общины присоединились к Православной церкви Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84e/3a9/5c584e3a957d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84e/3a9/5c584e3a957d3.jpg 2019-02-04T16:40:00+02:00 Запад Жители трех сел Локачинского района проголосовали за такое решение единогласно

На Волыни сразу три религиозные общины Локачинского района присоединились к Православной Церкви Украины.

"Вчера, 3 февраля за переход из УПЦ Московского патриархата, в Православную Церковь Украины, проголосовали три общины Локачинского района", – информирует Владимир-Волынская епархия Православной церкви Украины.

Во время собрания и процедуры голосования единогласно проголосовали жители сел: Сирнычки Свято-Луковской общины, с. Семеринское Рождества-Богородичной общины и с. Зубильное Рождества-Богородичной общины.

Напомним, в Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины– за 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 парафий в 12 областях.

Ранее сообщалось, что согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.

Также мы писали, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Стоит напомнить, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.

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