На Волыни еще три общины присоединились к Православной церкви Украины
Жители трех сел Локачинского района проголосовали за такое решение единогласно
На Волыни сразу три религиозные общины Локачинского района присоединились к Православной Церкви Украины.
"Вчера, 3 февраля за переход из УПЦ Московского патриархата, в Православную Церковь Украины, проголосовали три общины Локачинского района", – информирует Владимир-Волынская епархия Православной церкви Украины.
Во время собрания и процедуры голосования единогласно проголосовали жители сел: Сирнычки Свято-Луковской общины, с. Семеринское Рождества-Богородичной общины и с. Зубильное Рождества-Богородичной общины.
Напомним, в Украине продолжается переход приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины– за 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 парафий в 12 областях.
Ранее сообщалось, что согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.
Также мы писали, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.
Стоит напомнить, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.
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