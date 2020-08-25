На Волыни из-за ливней под воду "ушли" города (фото, видео)

На Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на западную Украину сегодня, 25 августа, затопило три города.

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Так, в городе Нововолынск дождем залило улицу Шухевича. Спасателям пришлось откачивать воду с помощью мотопомпы. Об этом сообщает "ВолыньPost", ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в области.

Также, непогода натворила бед и во Владимире-Волынском. Очевидцы в соцсетях пишут, что ливневая канализация не справляется с наплывом дождевой воды, поэтому улицы во время сильных осадков уходят под воду.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

Движение автотранспорта затруднено, машинам приходиться передвигаться "вплавь".

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Кроме того, в Ковеле после утреннего ливня затопило привокзальную площадь.

Видео: facebook.com/kovel.online

Ранее мы сообщали, что Киев и пригород утром во вторник, 25 августа, накрыли дожди. При этом после ливня в Ирпене подтоплены ряд улиц и подземных переходов.

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Сообщается, что в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина.

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