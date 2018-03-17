На Волыни из-за непогоды без электричества остались 19 населенных пунктов

Сегодня, 09:20

Удар непогоды уже принес украинцам первые проблемы

Фото: управление ГСЧС по Волынской области
Фото: управление ГСЧС по Волынской области

В результате ухудшения погодных условий в Волынской области были обесточены 19 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в западных и северных областях ночью будет идти сильный, а днем умеренный снег, также ожидаются метели; температура воздуха – 4-9 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, метелях и резком похолодании на большей части территории Украины. 

А в Киеве с 19:00 пятницы 16 марта ввели ограничения на въезд крупногабаритного транзитного транспорта

В КГГА также напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.
снегопад, непогода, волынская область

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Источник:

"Сегодня"

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