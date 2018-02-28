На Волыни контрабандисты бросили в огонь почти 500 пачек сигарет

Сегодня, 13:53

Пытаясь бежать от пограничников, правонарушители решили уничтожить свой товар  


На месте "пожара". Фото: Госпогранслужба

На месте "пожара". Фото: Госпогранслужба

На месте "пожара". Фото: Госпогранслужба

На Волыни пограничники пресекли попытку незаконного перемещения в Польшу табачной контрабанды. Заметая следы, контрабандисты сожгли около 500 пачек сигарет.

"Проверяя направление возможного правонарушения, пограничники обнаружили пакеты с сигаретами. Нарушители границы, заметив пограничников и убегая с места происшествия, решили поджечь пакеты, в результате чего один из них сгорел", – сообщает Госпогранслужба.

Остальные семь ящиков сигарет в количестве 3500 пачек доставлены в подразделение и будут передано в Волынской ГФС. Проводяться оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, недавно на Волыни задержали группу лиц на автомобилях, которые пытались переместить в Беларусь через границу  контрабанду мяса.

А на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля

Также  на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.

 
сигареты, пограничники, сожгли, контрабандисты

Вы сейчас просматриваете новость "На Волыни контрабандисты бросили в огонь почти 500 пачек сигарет ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В центре Киева сожгли Lexus адвоката "бриллиантовых прокуроров"

Сегодня, 00:40

Горящую машину заметил охранник автостоянки

Политика

Фото: Управление ГМС в Запорожской области

Рада ввела штрафы за нарушение запрета въезда в Украину: что теперь ждет иностранцев

Вчера, 12:56

Также законопроект устанавливает штрафы для нарушителей при пересечении линии разграничения в АТО
Загрузка...

Запад

Деньги перевозили в Польшу. Фото: ГФС

Двое украинцев тайком везли через границу 90 тысяч фунтов

Вчера, 12:30

Граждане направлялись в Польшу, и задекларировали только 6 тысяч злотых  

Украина

Украинские пограничники в руках ФСБ. Фото: скриншот

Из "Лефортово" в Брянск: стала известна судьба задержанных украинских пограничников в России

26 Февраля, 16:45

Украинские дипломаты постоянно обращаются в российские компетентные органы с требованием предоставить допуск к пограничникам
Загрузка...