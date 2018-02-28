На Волыни контрабандисты бросили в огонь почти 500 пачек сигарет

На Волыни пограничники пресекли попытку незаконного перемещения в Польшу табачной контрабанды. Заметая следы, контрабандисты сожгли около 500 пачек сигарет.

"Проверяя направление возможного правонарушения, пограничники обнаружили пакеты с сигаретами. Нарушители границы, заметив пограничников и убегая с места происшествия, решили поджечь пакеты, в результате чего один из них сгорел", – сообщает Госпогранслужба.

Остальные семь ящиков сигарет в количестве 3500 пачек доставлены в подразделение и будут передано в Волынской ГФС. Проводяться оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, недавно на Волыни задержали группу лиц на автомобилях, которые пытались переместить в Беларусь через границу контрабанду мяса.

А на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля

Также на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.