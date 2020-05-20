На Волыни коронавирус "охватил" психбольницу: десятки зараженных

Среди заболевших есть и медработники

В Волынской области, где от коронавируса скончался молодой парень, одним из очагов вспышки COVID-19 стала психбольница в поселке Олыка в Киверцовском районе. Тут инфекцию подтвердили у 24 человек, рассказала во время брифинга заместитель председателя местной облгосадминистрации Татьяна Щербак.

По ее словам, в медучреждении вирусом заразились 7 медработников и 16 пациентов.

Видео: Волынская ОГА

"Круг контактных лиц установили, ведется эпидрасследование на возможное расширение круга", – добавила чиновник.

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Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава. Коллег заболевших уже обследовали.

А тем временем в Украине продолжает расти количество зараженных коронавирусом, но и стало больше людей, которые победили недуг. Только за последние сутки вылечились 323 человека, а заболели – 354. Всего же сейчас в стране лабораторно подтвердили 19 230 случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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