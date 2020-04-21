На Волыни коронавирусом массово инфицировались полицейские: подробности

В Киверцах СOVID-19 подтвердили уже у шести правоохранителей

На Волыни зафиксирована вспышка коронавируса среди полицейских. Как рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Волынской области Олег Плазовский, лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию еще у пяти правоохранителей Киверцивского райотдела полиции. Таким образом, там уже шесть зараженных работников.

"В отделении полиции Киверцовского района подтверждены 5 новых случаев заболевания у сотрудников. До этого был 1 случай", – сказал Плазовский.

По его словам, никто из этих сотрудников в недавнем прошлом не был за границей.

"Сотрудники не сидели на месте, а выезжали на различные вызовы. Также полиция проверяет местонахождение тех, кто находится на самоизоляции", – сказал нам Плазовский, отвечая на вопрос о возможном источнике заражения полицейских.

При этом он уточнил, что в отделе полиции достаточно личного состава, чтобы продолжить работу в штатном режиме.

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Ранее была проведена дезинфекция помещения Киверцовского отдела полиции и служебного транспорта. Контактные лица выявлены и находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Волынской области насчитывалось 174 случая инфицирования коронавирусом. Три человека умерли, еще 13 – выздоровели.

А в Черновицкой области скончался 25-летний парень, у которого подозревают коронавирусную инфекцию. Ранее в Сторожинецкой центральной районной больнице умер его брат, которому было всего 19 лет.

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В свою очередь в Одесской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли целый город. Об этом смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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