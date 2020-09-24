На Волыни коронавирусом заболели более сотни учителей

На Волыни с начала учебного года коронавирус обнаружили у 42 школьников и 105 работников школ.

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Как сообщает главный санитарный врач области Наталия Янко, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 5 учеников и 19 работников учебных заведений. Случаи заболеваний зарегистрированы во всех районах области, кроме Старовыжевского. На самоизоляции находятся более 3,5 тысячи учеников и более 360 человек из числа персонала.

По данным на 24 сентября, 11 общеобразовательных школ на Волыни перешли на дистанционную форму обучения.

Кроме того, правоохранители совместно с работниками ювенальной превенции и эпидемиологами проверяют инфицированных школьников на соблюдение самоизоляции. Также следят и за учениками школ, которые сейчас на дистанционном обучении, сообщает "Суспільне".

Ранее мы сообщали, что в школах Одессы классы массово отправляют на карантин. Почти 30 классов перевели на дистанционное обучение.

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Также напомним, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

О том, как проходит обучение в школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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