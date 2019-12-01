На Волыни лихач-рецидивист протаранил авто командира легендарной роты патрульной полиции

На 21-летнего парня уже было составлено 17 админпротоколов

Фото: vl.npu.gov.ua

В Ковеле на Волыни произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Renault Duster и легкового автомобиля Audi А6, в результате которого пострадал высокопоставленный коп.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожная авария случилась в субботу, 30 ноября, около 13:00 на перекрестке улиц Варшавской и Шевченко. В ДТП пострадали оба водителя, а транспортные средства получили механические повреждения.

Как выяснилось, находившийся за рулем Audi местный 21-летний житель поворачивал налево, но не пропустил встречный полицейский автомобиль, за рулем которого находился 44-летний командир легендарной роты патрульной полиции особого назначения "Свитязь". Водители были трезвы, а после оказания первой медицинской помощи отказались от госпитализации.

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Также оказалось, что водитель Audi неоднократно попадал в поле зрения полиции за нарушение правил дорожного движения. По этому поводу на него уже было составлено 17 админматериалов.

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