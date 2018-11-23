На Волыни машина слетела с дороги и "зависла" перпендикулярно к земле: фото

Несмотря на то что автомобиль приземлился "вверх тормашками", никто из людей не пострадал

В селе Суходолы, что во Владимир-Волынском районе, произошло курьезное ДТП — автомобиль слетел с дороги и приземлился перпендикулярно к земле. Как сообщают пользователи соцсетей, в аварии обошлось без пострадавших и даже без царапин.

По всей вероятности, водитель не успел поменять летние шины на зимние. Хотя некоторые комментаторы принялись шутить, мол, нашим водителям постоянно что-то мешает — то дорога с ямами, то слишком гладкая, а правила дорожного движения никто не желает соблюдать.

Ранее во Львове произошло курьезное ДТП. Неизвестный упал со строительных лесов возле дома и "приземлился" прямо на крышу маршрутки, а потом слетел и на проезжую часть.

Также мы писали, что во Львове на улице Городоцкой произошло курьезное ДТП. Водитель, не справившись с управлением, начал сносить все возможное на своем пути: металлическое ограждение, дорожные знаки, мусорные баки, а потом влетел в клумбы, установленные за отелем.

Кроме этого, в Закарпатской области жители Львова, собираясь на фотосъемку перед своей свадьбой, воспользовались услугами 43-летнего водителя из села Пилипец Мижгирского района. Жених и невеста ехали сниматься на фоне закате в районе горы Гемба, но слетели с дороги.