На Волыни машина слетела с дороги и "зависла" перпендикулярно к земле: фото

Вчера, 13:01

Несмотря на то что автомобиль приземлился "вверх тормашками", никто из людей не пострадал


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В селе Суходолы, что во Владимир-Волынском районе, произошло курьезное ДТП — автомобиль слетел с дороги и приземлился перпендикулярно к земле. Как сообщают пользователи соцсетей, в аварии обошлось без пострадавших и даже без царапин.

По всей вероятности, водитель не успел поменять летние шины на зимние. Хотя некоторые комментаторы принялись шутить, мол, нашим водителям постоянно что-то мешает — то дорога с ямами, то слишком гладкая, а правила дорожного движения никто не желает соблюдать.

02_48

Ранее во Львове произошло курьезное ДТП. Неизвестный упал со строительных лесов возле дома и "приземлился" прямо на крышу маршрутки, а потом слетел и на проезжую часть.

Также мы писали, что во Львове на улице Городоцкой произошло курьезное ДТП.  Водитель, не справившись с управлением, начал сносить все возможное на своем пути: металлическое ограждение, дорожные знаки, мусорные баки, а потом влетел в клумбы, установленные за отелем.

Кроме этого, в  Закарпатской области жители Львова, собираясь  на фотосъемку перед своей  свадьбой, воспользовались услугами 43-летнего водителя из села Пилипец Мижгирского района. Жених и невеста  ехали сниматься на фоне закате  в районе горы Гемба, но слетели с дороги.

ДТП, водитель, дороги, аварии

Вы сейчас просматриваете новость "На Волыни машина слетела с дороги и "зависла" перпендикулярно к земле: фото". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Винницкой области

Лежал на проезжей части: в Винницкой области пожилой мужчина попал под колеса двух автомобилей

Вчера, 12:55

82-летний пешеход от полученных травм скончался в больнице

Происшествия

В Киеве троллейбус слетел с проезжей части и врезался в ограду

Вчера, 08:57

Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой
Загрузка...

Fun

Китаец дважды избежал смерти в ДТП. Фото: pixabay

Мужчина попал под два грузовика, но чудом выжил: видео

Вчера, 05:58

Водитель мотороллера утверждает, что ехал в наушниках

Евросоюз

фото GETTY

В Германии бывшую первую леди лишили прав за вождение в пьяном состоянии

Вчера, 03:01

Бывшая первая леди в сентябре 2018 года совершила ДТП под нижнесаксонским Бургведелем
Загрузка...