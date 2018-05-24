На Волыни массово гибнут пчелы

Сегодня, 18:33

Всего за последние дни погибло около 400 пчелиных семей


Уже погибло 400 семей. Фото: Нацполиция

Уже погибло 400 семей. Фото: Нацполиция

Уже погибло 400 семей. Фото: Нацполиция

Уже погибло 400 семей. Фото: Нацполиция

Уже погибло 400 семей. Фото: Нацполиция

В Волынской области фиксируется массовая гибель пчел возле  села Ивановка и Новый двор, что  в Турийском районе.

"Выяснилось, что накануне на полях в этом районе проводилось опрыскивание культуры рапса. Правоохранители установили, что всего погибло около 400 семей пчел", – сообщают в полиции.

Сейчас на месте работает комиссия из числа сотрудников полиции, представителей Турийской районной администрации и Госпродпотребслужбы.

По данному факту открыто досудебное расследование – речь идет о нарушении санитарных правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами.

Ранее сообщалось, что в мире возникла угроза вымирания пчел. Об этом предупредили продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО – и программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП.

Также мы писали, что на Прикарпатье, в селе Медыня Галицкого района заболел крупный рогатый скот, а вместе с ним и люди. Также в реанимацию Галицкой ЦРБ попала 41-летняя женщина, которая пасла скот. Накануне местные поля окропили химикатами.
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"Сегодня"

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