На Волыни массово гибнут пчелы

Всего за последние дни погибло около 400 пчелиных семей

В Волынской области фиксируется массовая гибель пчел возле села Ивановка и Новый двор, что в Турийском районе.

"Выяснилось, что накануне на полях в этом районе проводилось опрыскивание культуры рапса. Правоохранители установили, что всего погибло около 400 семей пчел", – сообщают в полиции.

Сейчас на месте работает комиссия из числа сотрудников полиции, представителей Турийской районной администрации и Госпродпотребслужбы.

По данному факту открыто досудебное расследование – речь идет о нарушении санитарных правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами.

Ранее сообщалось, что в мире возникла угроза вымирания пчел. Об этом предупредили продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО – и программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП.

Также мы писали, что на Прикарпатье, в селе Медыня Галицкого района заболел крупный рогатый скот, а вместе с ним и люди. Также в реанимацию Галицкой ЦРБ попала 41-летняя женщина, которая пасла скот. Накануне местные поля окропили химикатами.