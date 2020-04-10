На Волыни мужчина избил жену и вызвал ей скорую, "заподозрив" коронавирус

В Волынской области мужчина вызвал скорую помощь, заявив по телефону, что у его жены температура, кашель и подозрение на коронавирус.
Когда бригада медиков прибыла на место вызова в полной экипировке, то увидели, что женщина сильно избита, вся в синяках и с трудом дышит, сообщает местное издание "Конкурент".
Врачи забрали женщину в больницу, а с мужчиной разбираются полицейские.
По словам директора Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, всем, кто вызывает "скорую", необходимо уточнять симптомы и отвечать на вопросы диспетчера.
Врач уточнил, что на разные вызовы бригада скорой помощи может выезжать либо в полной экипировке, со средствами индивидуальной защиты, либо в обычной одежде.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Волынской области умершего от коронавирусной инфекции водителя кареты скорой помощи для захоронения пришлось перевозить его коллегам. Спецтранспорта для этого в регионе не нашли,
Также мы сообщали, что в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом заразились восемь медиков.
А тем временем в столице спасатели дезинфицируют подъезды:
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