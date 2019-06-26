На Волыни мужчина насиловал 11-летнюю дочь сожительницы

Мать девочки в это время была за границей

В Волынской области полицейские задержали мужчину, который насиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

С заявлением об изнасиловании ее 11-летней дочери 40-летняя жительница области обратилась вчера вечером. Как выяснилось, мужчина насиловал девочку, когда ее мать находилась за границей. 39-летнего сожителя женщины разу же доставили в отдел полиции.

"По факту совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, следователи начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Сейчас копы проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства преступления. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.

Напомним, недавно в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.

Видео: Сегодня

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Тем временем, дочь извращенца, задержанного в Черкасской области, пыталась покончить с собой.

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