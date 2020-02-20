На Волыни мужчина разрывал могилы: что он там искал

В Волынской области мужчина решил "подзаработать", вскрывая могилы – прямо средь бела дня он отправился на кладбище и выкапывал металлические детали, чтобы позже сдать их на металлолом.

Инцидент с осквернением захоронений произошел в Нововолынске. Как говорится в приговоре городского суда, мужчина дважды разрывал могилы, чтобы достать из-под земли металлические предметы.

Впервые это произошло 9 марта 2019 года – в обеденное время мужчина направился на городское кладбище и, убедившись, что вокруг нет ни души, начал раскапывать могилу и извлек из земли два металлических швеллера, служившие опорой под памятник.

Через два дня, 11 марта, в то же время суток, на том же кладбище, мужчина разрыл другую могилу и выкопал три металлические детали, а позже сдал их в пункт приема металлолома, и "заработал" на этом 225 гривен.

Полученные деньги он потратил на собственные нужды. Во время судебных слушаний выяснилось, что между этими преступлениями он успел еще и украсть телефон.

Судом было решено – ограничить свободу подсудимого сроком на четыре года.

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