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На Волыни на взятках погорели таможенники

20 июля, 08:24

Чиновники собирали "дань" из пресекающих границу людей

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

Главного и старшего государственных инспекторов таможенного поста "Пища" Волынской таможни Государственной фискальной службы разоблачили на взятках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновники наладили механизм вымогательства денег у граждан, пересекающих государственную границу. За различные суммы таможенники обещали не создавать людям искусственные препятствия при законном ввозе на территорию Украины личных вещей из-за границы. Размер "дани" зависел от вида и объема вещей, которые перевозили с собой граждане.

Фото: СБУ

Главного госинспектора задержали вблизи рабочего места во время получения очередной взятки. Ранее СБУ задокументировала еще два факта получения взяток таможенниками.

"Сейчас решается вопрос о сообщение обоим фигурантам производства о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности", – отметили в СБУ.  

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, чиновники, задержание, Волынь, разоблачение, вымогательство, таможенники, волынская область

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