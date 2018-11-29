На Волыни на взятке поймали начальника райотдела полиции

Мужчину задержали во время получения очередной взятки в размере 1200 долларов США

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках начальника одного из райотделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, подполковник полиции наладил механизм получения взяток за беспрепятственное перемещение незаконно добытого янтаря-сырца территорией района. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла сто пятьдесят американских долларов за каждый автомобиль с нелегальным грузом.

Взяточника задержали в одном из населенных пунктов района при получении очередного транша взятки в размере 1200 долларов США.

"В рамках открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства проводятся следственные действия", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.