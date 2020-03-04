На Волыни начальник таможни попался на получении крупной взятки

Таможенник через посредника требовал более 12 тысяч долларов

Руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов.

Задержание проводилось сотрудниками Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры.

"По данным следствия, чиновник Гостаможслужбы и посредник, вероятно, требовали и получили неправомерную выгоду на общую сумму 12 240 долларов за непрепятствование в таможенном оформлении транспортных средств", – говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного производства по статье "принятие предложения неправомерной выгоды служебным лицом" проводятся следственные действия.

Напомним, ранее правоохранители задержали начальника управления секретариата Кабмина за вымогательство и получение от предпринимателя взятки на сумму 2,5 млн гривен.

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