На Волыни начальник таможни попался на получении крупной взятки

Руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов.
Задержание проводилось сотрудниками Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры.
"По данным следствия, чиновник Гостаможслужбы и посредник, вероятно, требовали и получили неправомерную выгоду на общую сумму 12 240 долларов за непрепятствование в таможенном оформлении транспортных средств", – говорится в сообщении.
В настоящее время в рамках расследования уголовного производства по статье "принятие предложения неправомерной выгоды служебным лицом" проводятся следственные действия.
Напомним, ранее правоохранители задержали начальника управления секретариата Кабмина за вымогательство и получение от предпринимателя взятки на сумму 2,5 млн гривен.
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