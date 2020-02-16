Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

На Волыни неизвестные сожгли машину священника: фото

16 февраля, 19:50

Вместе с автомобилем сгорели и документы

/ Фото: Нацполиция

В селе Овадне Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные сожгли автомобиль священника. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Волыни.

Источник пишет, что 16 февраля утром в полицию поступило сообщение от 39-летнего священника. Мужчина рассказал о том, что ночью на дворе возле дома сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе с документами.

Огонь полностью охватил траспортное средство. На месте происшествия работали полицейские и спасатели. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Событие предварительно квалифицировали как умышленное повреждение имущества.

По информации местного издания "Буг", авто принадлежало настоятелю храма ПЦУ в селе Овадне Сергею Мисану. Он связывает этот инцидент со своей деятельностью и религиозным конфликтом.

Напомним, ранее журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину. По словам соседа супругов Терещуков, который случайно стал свидетелем преступления, неизвестный мужчина с закрытым лицом поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля и поджег его.

Кроме того, в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

поджог священник автомобили волынская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версии
Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версииЗапад
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видео
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видеоЗапад
На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочка
На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочкаЗапад
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)Запад
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшими
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшимиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...