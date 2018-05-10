На Волыни "обезглавили" памятник Неизвестному солдату

Сегодня, 13:00

Инцидент произошел на выезде из города Ковель   

На Волыни "обезглавили" памятник Неизвестному солдату

На выезде из города Ковель Волынской области неизвестные повредили памятник, сооруженный  в честь погибших советских воинов. Неизвестному солдату "отрезали" голову и разрисовали памятную плиту.

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"Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на  улице Луцкой,   во время патрулирования в городе Ковель", – сообщают в Нацполиции.

Согласно информации управления культуры Волынской ОГА, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона, установленный был в 1956 году.

Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трех лет.

Напомним, не так давно в городе Владимир-Волынский горел стенд памяти Небесной сотни. Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате опрокидывания горящей лампадки.

Ранее во Львове неизвестные раскрасили  желто-синим Монумент боевой славысоветским вооруженным силам на улице Стрыйской.

Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.
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"Сегодня"

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