На Волыни "обезглавили" памятник Неизвестному солдату

Инцидент произошел на выезде из города Ковель

На выезде из города Ковель Волынской области неизвестные повредили памятник, сооруженный в честь погибших советских воинов. Неизвестному солдату "отрезали" голову и разрисовали памятную плиту.

"Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на улице Луцкой, во время патрулирования в городе Ковель", – сообщают в Нацполиции.

Согласно информации управления культуры Волынской ОГА, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона, установленный был в 1956 году.

Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трех лет.

Напомним, не так давно в городе Владимир-Волынский горел стенд памяти Небесной сотни. Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате опрокидывания горящей лампадки.

Ранее во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славысоветским вооруженным силам на улице Стрыйской.

Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.