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На Волыни обезвредили угонщиков элитных авто: в банде был иностранец

7 ноября, 13:20

Во время обысков копы изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы

/ Фото: Нацполиция

На Волыни задержали организованную группу похитителей элитных автомобилей. В частности, злоумышленников подозревают в незаконном завладении в апреле-мае этого года автомобилями Audi Q5 и Тoyota C-HR Hybrid, а также другими машинами премиум класса на территории Луцка и Волынской области.

Во время обысков по месту жительства угонщиков копы изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Двое из задержанных – жители Луцка и Луцкого района, третий – 36-летний иностранец, которого разыскивали за совершение разбойного нападения.

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Банду задержали при помощи сотрудников КОРД, во время транспортировки ними похищенного автомобиля Audi Q5. Задержанные оказали сопротивление работникам полиции.

Подозреваемым уже выбрали меру пресечения: двум – содержание под стражей с правом внесения залога, а третьему – домашний арест. Похищенные транспортные средства изъяли. Досудебное расследование продолжается.

Ранее во Львове задержали группировку наркоторговцев. Клиентов злоумышленники искали через интернет и делали по городу закладки.

Ранее под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

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Волынь Луцк угонщики копы элитные автомобили

Источник: Сегодня

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