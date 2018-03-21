На Волыни охотник спас родную мать от грабителей: сбегая, они сожгли автомобиль

Сегодня, 17:03

Неизвестные в масках ночью проникли в дом сельской жительницы и напали на женщину

Один из автомомбилей бандиты сожгли. Фото: Нацполиция
Один из автомомбилей бандиты сожгли. Фото: Нацполиция

В селе Воютин Луцкого района, ночь на среду, 21 марта, злоумышленники в масках проникли в дом местной жительницы и напали на женщину.

"Около двух часов ночи шестеро мужчин ворвались в дом 57-летней жительницы. Хозяйка пыталась оказать им сопротивление, и позвала на помощь родных. Крик услышал сын пострадавшей и произвел два предупредительных выстрела из охотничьего оружия. После этого преступники скрылись" – сообщает полиция Волыни.

Злоумышленников задержали примерно через два часа. Все они – жители Львовской области. Многие из них находились в розыске за грабежи и разбой.

Передвигались бандиты на двух автомобилях, и чтобы скрыть следы преступления, одну из своих машин  подожгли, а второй  автомобиль все-таки нашли оперативники.

Открыто досудебное расследование (разбой с проникновением в жилище). Виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с кофискацией имущества.

Ранее мы писали, что  в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью

Также в Киеве полиция задержала группу наркоторговцев. Правоохранители одновременно провели санкционированные обыски в автомобилях злоумышленников и по их месту жительства в Киеве, Запорожской и Винницкой областях.

 
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