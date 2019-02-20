На Волыни остановили машину, набитую янтарем

Водитель нарушал правила дорожного движения и его "засекли" полицейские

Фото: Нацполиция

На Волыни остановили машину, набитую янтарем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d87/0f1/5c6d870f1d91d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d87/0f1/5c6d870f1d91d.jpg 2019-02-20T19:00:00+02:00 Запад Водитель нарушал правила дорожного движения и его "засекли" полицейские

На трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. Как оказалось, водитель нарушал правила дорожного движения Во время осмотра в багажнике транспортного средства полицейские обнаружили мешок с янтарем.

"Янтарь-сырец общим весом около 20 кг изъяли и направили на экспертизу. Открыто уголовное производство", – сообщают в полиции.

Речь идет о нарушении установленных правил использования недр. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом в размере от 6,8 тыс. грн. до 11,9 тыс. грн. или ограничением свободы или лишением свободы до трех лет.

Напомним, не так давнов Ровенской области изъяли пять мешков янтаря. Водитель Mercedes "попался" патрульным из-за нарушений правил движения на дороге.

Также мы писали, что на Волыни изъяли янтаря на четыреста тысяч. Более шестидесяти килограммов камня-сырца изъяли в одном из подпольных цехов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала львовянина, у которого было изъято более 100 кг янтаря.

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