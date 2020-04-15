На Волыни от коронавируса умер 19-летний юноша: что произошло

19-летний парень из поселка Торчин Луцкого района, что на Волине, умер из-за коронавируса.
Об этом сообщает "Волынь24".
Также он болел тяжелой формой сахарного диабета. Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Игорь Ващенюк. Зато симптомов коронавируса у парня не было, уверяет он.
"Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура ", – рассказал Ващенюк.
Главный медик Волыни отметил, что умерший "не шел по подозрению на коронавирус".
"У него не было никаких симптомов, ни контактов. Сделали тест, потому что все были насторожены. Он оказался положительным", – сказал он.
Отметим, что это уже четвертая на Волыни смерть от коронавируса.
Напомним, что в Украине на днях ожидается прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк