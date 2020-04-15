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На Волыни от коронавируса умер 19-летний юноша: что произошло

15 апреля, 05:32

Елена Кузьмич

Это пациент с тяжелым сахарным диабетом

19-летний парень из поселка Торчин Луцкого района, что на Волине, умер из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Волынь24".

Также он болел тяжелой формой сахарного диабета. Об этом сообщил начальник областного управления здравоохранения Игорь Ващенюк. Зато симптомов коронавируса у парня не было, уверяет он.

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"Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура ", – рассказал Ващенюк.

Главный медик Волыни отметил, что умерший "не шел по подозрению на коронавирус".

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"У него не было никаких симптомов, ни контактов. Сделали тест, потому что все были насторожены. Он оказался положительным", – сказал он.

Отметим, что это уже четвертая на Волыни смерть от коронавируса.

Напомним, что в Украине на днях ожидается прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть умер парень Волынь коронавирус

Источник: volyn24.com

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