На Волыни от пневмонии и COVID-19 умер шофер скорой помощи

Результат теста на коронавирус мужчине провели уже после смерти

В Волынской области от двусторонней пневмонии умер водитель скорой помощи, у которого диагностировали коронавирус.

Об этом сообщили на сайте областной государственной администрации.

"У водителя скорой Старовыжевской центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

В больницу водителя доставили с диагнозом "двусторонняя пневмония".

В свою очередь, издание "Волынские новости" уточняет, что 62-летний мужчина почувствовал симптомы заболевания и обратился к семейному врачу и лечился дома. Позже его состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали сначала в больницу Ковеля, где сделали ПЦР-тест.

2 апреля больного перевели в Волынскую областную инфекционную больницу, а вечером 3 апреля он умер.

Предварительно известно, что мужчина имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, он и стал источником заражения.

Напомним, ранее в Луцке коронавирус подтвердили у двоих медиков, которые делали вскрытие волынского врача, умершего от COVID-19. Результаты тестов еще одной медсестры ожидаются.

Также сообщалось, что в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом заразились восемь медиков. Эти случаи уже расследуют полицейские.

А в Одесской области разразился скандал:

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