На Волыни от пневмонии и COVID-19 умер шофер скорой помощи

В Волынской области от двусторонней пневмонии умер водитель скорой помощи, у которого диагностировали коронавирус.
Об этом сообщили на сайте областной государственной администрации.
"У водителя скорой Старовыжевской центральной районной больницы, который вчера умер, ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
В больницу водителя доставили с диагнозом "двусторонняя пневмония".
В свою очередь, издание "Волынские новости" уточняет, что 62-летний мужчина почувствовал симптомы заболевания и обратился к семейному врачу и лечился дома. Позже его состояние ухудшилось, мужчину госпитализировали сначала в больницу Ковеля, где сделали ПЦР-тест.
2 апреля больного перевели в Волынскую областную инфекционную больницу, а вечером 3 апреля он умер.
Предварительно известно, что мужчина имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, он и стал источником заражения.
Напомним, ранее в Луцке коронавирус подтвердили у двоих медиков, которые делали вскрытие волынского врача, умершего от COVID-19. Результаты тестов еще одной медсестры ожидаются.
Также сообщалось, что в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом заразились восемь медиков. Эти случаи уже расследуют полицейские.
А в Одесской области разразился скандал:
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