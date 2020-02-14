Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

На Волыни от старости умерла восьмилетняя девочка

14 февраля, 18:00

Из-за страшной болезни организм девочки старел в 10 раз быстрее обычного

Фото: Вісник

Фото: Вісник

В Луцке умерла восьмилетняя девочка – у нее диагностировали редкостную болезнь преждевременного старения.

Как сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко, у Анны Сакидон из маленького села Качин в Камень-Каширском районе диагностировали генную мутацию – синдром Хатчинсона-Гилфорда, сообщает "Вісник".

"Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет. Страшная болезнь каждый прожитый ребенком год засчитывала за 8-10. Всего в нашей стране двое малышей с таким недугом, и обе – девочки. А во всем мире зафиксировали около 100 случаев такой болезни", – рассказал медик.

По его словам, этот редчайший недуг еще называют прогерией (преждевременным старением) у детей. Больные обычно имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно крупную голову и уменьшенную лицевую часть черепа.

"Прогерия не лечится – это дефект генетический, а последствия по-настоящему ужасны: тело изнашивается дикими темпами, преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы. Маленькие пациенты страдают от недугов людей преклонного возраста", – добавил Ляшенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые выяснили, что может помешать старению человека. Оказалось, все дело в особом гормоне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ребенок гены Волынь Луцк старение волынская область синдром

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видео
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видеоЗапад
Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версии
Стрельба в Мукачево: в полиции озвучили две основные версииЗапад
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)Запад
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшими
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшимиЗапад
Под Киевом пропала молодая женщина с шестимесячным ребенком
Под Киевом пропала молодая женщина с шестимесячным ребенкомПроисшествия
"Это спектакль": жена задержанного на Закарпатье "члена банды" рассказала пикантные подробностиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...