На Волыни отравились четверо детей и беременная женщина: один ребенок умер

Сегодня, 12:25

Больным установили  предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция", но не исключаются и другие причины заболевания

Фото: 4vsar.ru
Фото: 4vsar.ru

На Волыни в течение 17 – 18 сентября за медицинской помощью в Камень-Каширскую центральную районную больницу обратилось пять человек с признаками отравления. Среди пострадавших – беременная женщина, а также двое детей в возрасте двух лет, и двое 4-летних.

"Все заболевшие – члены двух семей из села Боровно Камень-Каширского района и села Рованцы Луцкого района. В связи с тяжестью состояния, двухлетний мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение, 18.09.2018 г. умер. Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу", – сообщает ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Всем больным установлен предварительный диагноз – "Пищевая токсикоинфекция", однако, рассматриваются и другие версии заболевания.

С целью установления причин возникновения группового заболевания медики начали эпидемиологическое расследование –  отобрали для исследования пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Также проведено бактериологическое обследование контактных лиц и за ними установлено медицинское наблюдение.

Напомним, недавно в  Ровно 20 человек отравились после праздничного банкета. Медики диагностировали у пострадавших "острый гастроэнтероколит".

Также мы писали, что нельзя делать при пищевом отравлении, и как себе помочь.
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Источник:

"Сегодня"

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