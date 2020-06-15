На Волыни перехватили "медицинскую" контрабанду: дорогое оборудование везли с картошкой (фото)

На пограничном пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области пограничники перехватили груз "медицинской" контрабанды стоимостью в 620 тысяч гривен.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, среди 860 мешков с картошкой нелегально перевозились устройства, предназначенные для медиков.
"На автомобиле DAF из Нидерландов прибыл наш соотечественник. На контроль украинец предъявил товаросопроводительные документы, в соответствии с которыми он перевозил 860 мешков картошки", - говорится в сообщении.
Учитывая риски незаконного перемещения товаров через границу, пограничники Луцкого отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства.
Позже совместная группа пограничников и таможенников обнаружила в верхней нише кабины водителя, обнаружила спрятанные там 10 устройств, которые используются в стоматологии – радиовизиографы.
Никаких документов на перевозку этих устройств у водителя не было. Товар на сумму 620 тысяч гривен был изъят работниками таможни.
Напомним, недавно в Днепропетровской области СБУ изъяла партию контрафактных сигарет почти на 100 миллионов гривен.
Также мы рассказывали, что в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.
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