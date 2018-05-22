На Волыни перекрыли канал контрабанды сигарет: задержан пограничник

Злоумышленники собирались переправить через границу около шестидесяти тысяч пачек сигарет

На границе с Республикой Беларусь сегодня перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого пограничного отряда вместе с местным жителем. Об этом в Facebook сообщает военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.



"За 1200 долларов взятки они должны были уладить вопрос с незаконным перемещением через госграницу Украины 120 ящиков табачных изделий, а это, примерно 60 тыс. пачек сигарет", – говориться в сообщении.

Всего в этом месяце зафиксировали не один факт вымогательства и получения взятки этими людьми. Сегодня на получении 700 долларов обоих правонарушителей удалось задержать. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.

"После планируем сообщить им о подозрении, а суд будет решать об избрании им меры пресечения (ходатайствовать о стражу) и отстранении капитана от занимаемой должности", – добавил Сенюк.

Напомним, не так давно на Волыни задержали группу лиц на автомобилях, которые пытались переместить в Беларусь через границу контрабанду мяса.

А на Закарпатье служебная собака пограничников Мукачевского отряда обнаружила огромное количество контрабандных сигарет в прицепе автомобиля.