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На Волыни перекрыли международный канал торговли людьми

19 июня, 17:34

Организаторы трафика – украинец и гражданин одной из стран ЕС

В Волынской области ликвидировали международный канал торговли людьми. Организаторы трафика – украинец и гражданин одной из стран ЕС. В поле зрения оперативников они попали еще в апреле этого года. Об этом сообщают в ГПСУ.

Во время оперативной разработки установлено, что злоумышленники подыскивали среди жительниц Волынской области молодых женщин, которые находились в затруднительном материальном положении. Далее, под предлогом трудоустройства, они  намеревались их вывезти за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

На днях попытку вывоза жертв торговли людьми пресекли в пункте пропуска "Рава-Руська". Там  задержали мужчину, который по заказу фигурантов пытался вывезти трех гражданок Украины в страны ЕС.

Одновременно, в Запорожье задержали организатора банды. В ходе обыска его квартиры были изъяты важные вещественные доказательства, затем злоумышленнику объявили о подозрении.

В отношении другого организатора преступления – иностранца, продолжаются мероприятия по привлечению его к уголовной ответственности.

Ранее харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию. Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу.


Напомним, по данным ООН, из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных торговцев людьми, при этом один из четырех жертв — ребенок. Кроме того, женщины и девочки составляют 99% от числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, и 58% в других секторах теневой экономики.

А недавно Международная организация труда сообщала, что в наши дни используется рабский труд более 40 млн человек. При этом, по данным Организации, более 70% людей, привлеченных к принудительному труду, составляют женщины.

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Тег женщины, торговля людьми, канал, Волынь

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