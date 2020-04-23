На Волыни похоронили погибшего на Донбассе командира ВСУ: проститься пришли десятки людей (фото)

В городе Любомле Волынской области сегодня, 23 апреля, простились с погибшим на Донбассе командиром мехвзвода 28-й ОМБр Рыцарей зимнего похода 28-летним лейтенантом Андреем Шинкаруком.

Отпели воина в храме Архистратига Михаила. После этого у памятной стелы "Герои не умирают" состоялась церемония прощания с погибшим. Провести бойца в последний путь, несмотря на карантин, пришли десятки людей, передает "Район.Любомль".

Известно, что Андрей Шинкарук родился 16 июля 1991 года в Любомле Волынской области. На войне – с 2014 года, защищать Украину начинал в составе 1-го ОМПБ "Волынь".

"Противник открыл обстрел по нашим позициям вблизи Марьинки с противотанкового гранатомета. Андрей перемещался, проверял свои позиции, когда неподалеку упал снаряд. Осколками ему посекло правый бок. Там множественные осколочные ранения. Их очень много было, они оказались несовместимы с жизнью. Андрей Шинкарук погиб на месте", – сообщила прессофицер 28-й ОМБр Алина Демченко подробности гибели Андрея.

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", волонтер из Любомля на Волыни, откуда был родом Шинкарук, рассказал, что у парня на малой родине остались бабушка, мать и четыре сестры. Он обратился к землякам с призывом отдать молодому офицеру последний долг и дань уважения, выйдя на дорогу с цветами, свечами, флагами, когда тело будет возвращаться домой

"Мы делали это уже не раз. Не думаю, что карантин будет нам помехой", – написал волонтер.

Напомним, как ранее сообщили в ООС, за прошлые сутки, 22 апреля, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Обстрелы украинских позиций оккупанты устраивают регулярно – подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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