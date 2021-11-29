На Волыни полицейский застрелился на работе – ему было всего 28

В Нацполиции ситуацию пока не комментируют. На месте происшествия работают следователи ГБР

На Волыни застрелился сотрудник полиции. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Ковель Волынской области в отделении патрульной полиции застрелился полицейский. Ему было всего 28 лет.

Об этом сообщает Суспільне.

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Подробности трагедии

Как рассказал руководитель областного центра экстренной медицинской помощи Владимир Шмаль, поступил вызов о попытке суицида.

"По приезде бригады на место реанимационные действия не применялись. Была зафиксирована смерть", – сообщил Шмаль.

Пока известно, что погибшему было 28 лет.

В Нацполиции Волыни ситуацию пока не комментируют. На месте происшествия работают следователи ГБР.

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Напомним, в Ужгороде обнаружили в карьере труп военнослужащего, мужчина ушел из воинской части 10 июня и пропал без вести.

В Одессе в парке Победы нашли повешенным замначальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина, который ранее пропал.

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Кроме того, в Херсонской области в лесу нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

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