На Волыни свадебное застолье закончилось массовым заболеванием

Сегодня, 19:13

С признаками  острой кишечной инфекции к медикам обратились 22 человека

В больницу обратились более 20 человек. Фото: cheltv.ru
В больницу обратились более 20 человек. Фото: cheltv.ru

На Волыни зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Массовое заболевание возникло после празднования свадьбы в ресторанном комплексе "Усадьба на источниках", который расположен в селе Ромашковка Киверцовского района.

"Свадьбу отпраздновали 28 июля, а первые симптомы болезни у заболевших появились 29 июля. С признаками острой кишечной инфекции к медикам обратились 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно. Течение заболеваний легкой и средней степени тяжести", – сообщает областной лабораторный центр МОЗ Украины.

По результатам бактериологического обследования у больных подтвержден диагноз "сальмонеллез". Первые заболевшие уже выписаны из инфекционной больницы.

В ходе эпидемиологического расследования проведено бактериологическое обследование пищеблока, продуктов питания, питьевой воды, а также работников ресторанного заведения. По результатам лабораторных исследований в одной пробе с оборудования на пищеблоке была обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки.

Напомним, недавно мы писали, что в одном из сел Киверцовского района Волынской области на свадьбе отравились гости.

А вчера   во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области. Через день число пострадавших возросло до 27.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.
бактерии, диагноз, сальмонелла, заболевшие

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Источник:

"Сегодня"

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