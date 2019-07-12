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На Волыни поймали на взятке очередного взяточника

12 июля, 06:30

Руководитель областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе требовал 30 тысяч гривен

Фото: Нацполиция

В Луцке во взяточничестве разоблачен один из руководителей Волынского областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе.

За внеочередное получение кредита для строительство жилого дома по программе "Собственный дом" требовали от местного жителя неправомерную выгоду – 10% от общей суммы кредита, составляет 30 тыс. гривен. 11 июля, был задержан один из чиновников во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 7 тыс. гривен.

Фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, по окончании которых будет решаться вопрос о сообщение должностному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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Тег деньги, строительство, взятка, Волынь

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