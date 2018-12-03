На Волыни поймали взяточника в камуфляжной форме

Сегодня, 14:13

Пограничник брал деньги с дальнобойщиков за проезд к пункту пропуска вне очереди


Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

В Волынской области, на международном ПП "Ягодин" разоблачили пограничника, который пропускал водителей грузовых машин вне очереди и получал за это немалые деньги.

"С участием спецподразделения ДОЗОР задержан инспектор пограничной службы отдела пограничной службы "Рымачи" Луцкого пограничного отряда с сообщником, гражданином Украины, во время вымогательства и получения от водителя неправомерной выгоды", – сообщают в ГПС.

Ранее правоохранители несколько раз задокументировали аналогичные действия злоумышленников. Кроме этого, во время личных обысков и по месту жительства у военнослужащего Госпогранслужбы было изъято большую сумму денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте. Фигурантов дела задержали, проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Также мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).
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Источник:

"Сегодня"

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