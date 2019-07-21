На Волыни прокурор протаранил газовую трубу – СМИ

Чтобы запутать следы правонарушения, водитель начал срывать с автомобиля номерные знаки











ДТП с участием прокурора произошло в ночь на 20 июля в Луцке. Двигаясь в направлении Ковеля на автомобиле BMW, водитель выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением и вылетел на обочину. Там он столкнулся с ограждением газовой магистрали. После столкновения свидетели ДТП вызвали на место происшествия газовую службу.

Очевидцы рассказали, что кроме водителя из автомобиля вышли еще семь пассажиров – все женщины. Чтобы скрыть, кому принадлежит машина, прокурор начал срывать номерные знаки, но успел сорвать только с задней части.

Заметив, что место незнакомых людей, водитель начал убегать в направлении улицы Братковского. За ним бросились и пассажирки. На вопрос, почему он убегает, прокурор ответил, что это якобы не его авто, и он не знает, кому оно принадлежит.

Однако патрульным, которые приехали на место ДТП, удалось задержать водителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Копы просили его вернуться к авто, но нарушитель отказывался, мол, он не знает чья машина, и просто прогуливался рядом. После установления личности стало известно, что это – процессуальный прокурор Тарас Гоцуляк.

Как рассказали свидетели ДТП, через 15 минут приехал брат прокурора и стал утверждать, что именно он был за рулем авто. На вопрос патрульных, почему покинул место происшествия, родственник ответил, что сбежал, потому что испугался. На "воображаемого" водителя составили протокол за совершение ДТП. Брат прокурора по просьбе патрульных прошел тест на состояние алкогольного опьянения, который показал, что он трезв.

Напомним, в Сумской области смертельное ДТП произошло 30 марта. В тот день под колеса автомобиля попала 24-летняя девушка. Водителем оказалась жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.

После этого жители Сум пикетировали прокуратуру, высражая сомнение в справедливом расследовании ДТП.

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