На Волыни пьяные водители четыре раза устраивали "гонки" с патрульными (видео)

Дважды нарушители пытались сбежать в областном центре и еще дважды - в Ковеле и его окрестностях

В Волынской области на протяжении ночи с 13 на 14 мая патрульные четыре раза были вынуждены преследовать пьяных водителей-нарушителей, которые пытались сбежать.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, всего на территории региона обнаружили семь человек, управлявшими автомобилями в нетрезвом состоянии.

Так, в Луцке стражи порядка получили данные о причастности водителя автомобиля ИЖ-2125 к административному нарушению, и вскоре около часа ночи заметили эту машину на улице Воинов Афганцев.

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"19-летний водитель игнорировал требование полицейских об остановке и продолжал движение на большой скорости, нарушая правила дорожного движения. Машину остановили на проспекте Соборности, но водитель выбежал и попытался сбежать. Копы догнали и задержали нарушения", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что молодой человек не имел права на управление транспортным средством, кроме того, он находился в состоянии опьянения – в крови у него обнаружили 0,98 промилле алкоголя.

Еще один случай в Луцке произошел в центре города – на проспекте Воли около двух часов ночи патрульные заметили Citroen С5, который нарушил правила движения.

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"На требование патрульных остановиться водитель ускорил движение и не выполнил требование об остановке. В итоге автомобиль был остановлен путем блокирования. У водителя копы заметили признаки алкогольного опьянения", - добавили в полиции.

От прохождения тестирования на состояние опьянения шофер категорически отказался, однако это не избавило его от ответственности.

Третий случай произошел недалеко от Ковеля – крупного железнодорожного центра: около часа ночи водитель Mercedes нарушил правила и на требования копов об остановке ответил попыткой сбежать.

"Во время недолгого преследования водитель был задержан патрульными. 59-летний шофер находился за рулем с признаками алкогольного опьянения", - добавили стражи порядка.

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Четвертый случай произошел в Ковеле – на улице Владимирской инспекторы заметили Volkswagen, который двигался с выключенными фарами.

"43-летний водитель не выполнил требование стражей порядка об остановке и был задержан после преследования", - говорится в сообщении.

На всех "беглецов" патрульные составили соответствующие административные материалы и отстранили их от управления транспортными средствами.

Напомним, не так давно копы поймали девушку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездила по городу на скорости 200 км/час.

Напомним, в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

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