На Волыни пьяный водитель пытался скрыться от патрульных и попал в ДТП

За пьяное вождение нарушителя уже лишали водительских прав

/ Фото: Нацполиция

На Волыни пьяный водитель во время бегства от полицейских попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

По информации правоохранителей, патрульные в Камень-Каширском обнаружили автомобиль Mercedes, который двигался, нарушая правила дорожного движения. Когда копы подали сигнал остановиться, мужчина начал убегать.

"Во время преследования правонарушитель совершил дорожного-транспортного происшествие, в которых был поврежден полицейский автомобиль. Злоумышленника правоохранители остановили и задержали в селе Клитицк этого же района. За рулем оказался ранее судимый 32-летний житель райцентра. Автомобиль злоумышленника поместили на арест площадку", – говорится в сообщении.

На правонарушителя составили шесть административных материалов, в том числе и за управление транспортом пьяным.

За неоднократное пьяное вождение мужчину уже лишали водительских прав.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости.

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