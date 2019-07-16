На Волыни сельский глава попался на крупной взятке

Деньги полагались за выделение земельного участка

Фото: пресс-служба прокуратуры

На Волыни сегодня разоблачили сельского председателя одного из районов области на вымогательстве неправомерной выгоды в размере пяти тысяч долларов. Деньги полагались за выделение земельного участка.

По данному факту начато досудебное расследование. В рамках уголовного производства правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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