На Волыни семья погорельцев вторую неделю живет без благ цивилизации

Семья из четырех человек вынуждена жить в хлеву со скотиной

Семья Лотоцких с Волыни вторую неделю живет без света, газа и электричества: у селян сгорел их деревянный дом, и чтобы не остаться под открытым небом, двое взрослых и двое детей были вынуждены приютиться в хлеву для скота.

Денег на отстройку или покупку нового дома у них нет, на нехватку финансов кивают и чиновники, а потому вся надежда погорельцев – только на добрых людей.

О беде Лотоцких из села Хорлупы лучанка Лариса Понедельник узнала из интернета, привезла им еду и вещи первой необходимости. И уже тут сельский голова рассказал женщине, что произошло.

"Сын их, Тарас – ему 18 лет – грел себе воду, чтобы помыться. И не закрыл двери печки, выпал уголек и загорелось. Огонь уничтожил все – дом, пожитки, документы", – объяснил он.

Чудом уцелел только хлев для скотины – тут сейчас и живет семья: люди спят на полу и готовят на глиняной плитке. Чтобы заработать на пропитание, не отказываются от любой работы.

"Вот, коров пасем, чтобы какого-то хлеба купить", – признается женщина.

Но на выпасе скотины особо не прокормишься. Это понимают и сами погорельцы, и сельская администрация, а потому просит неравнодушных помочь Лотоцким, ведь лишних денег в бюджете сельсовета нет, и всея надежда на людей и социальные службы.

"Соцзащита, какая-то есть помощь государственная по таким случаям на шесть месяцев. Мы уже справки им предоставили из сельсовета. Все свободные остатки распределили. У нас сейчас в наличии нет таких денег, чтоб им помочь в такой сумме", – отметил Хорлуповский сельский голова Александр Портасюк.

Сейчас чиновники восстанавливают уничтоженные огнем документы, чтобы добиться возмещений, а соседи Лотоцких помогают им обустроить быт.

"Мы их подкармливаем иногда. Временами на дворе когда не могут сварить, то у нас на кухне на газу сварят. Или малыш приходит на ночь. То молоко, то такое, по-соседски", – говорит односельчанка погорельцев.

Везут в Хоролупы и посильную помощь из Луцка.

"Это товары первой необходимости: постель, полотенца, белье. Ну и кровати, потому что спать на земле, это как-то…" – сказала лучанка Лариса Понедельник.

Неравнодушные помогают собрать деньги на новый домик, чтобы семья переехала в нормальные условия уже до зимы.

Напомним, 2 августа на улице Университетской в центре вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии.

На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 16 часов – работали 23 единицы техники и 116 пожарных. Также в сети было опубликовано видео этого пожара, снятое с высоты птичьего полета.