На Волыни школьницы подрались из-за комментария в соцсетях
За ненадлежащее поведение наказаны могут быть родители, но решение будет принято только после разбирательства в полиции
На Волыни две ученицы подрались возле школы на глазах у сверстников. Свидетели вместо того, чтобы остановить драку, сняли все на мобильные телефоны. "Сегодня" выяснили кто эти девушки и почему поссорились, затеяв драку.
Очевидцы говорят: да две бывшие подруги выясняли отношения. Учителя говорят, что драки на пороге школы не видели, потому что дрались девушки после уроков. В результате – пострадала семиклассница. А тот, кто бил – старше на 3 года. Ей – 15. Учится в Ковеле. Педагоги говорят, что раньше ни с кем не конфликтовала. Учителям она призналась, что вызвала на разговор бывшая подруга через оскорбительные комментарии в соцсетях. Бить не планировала, но не удержалась. Ведь та обидела ее родителей.
Родители обеих девушек написали объяснительные директорам школ. В полицию никто пока еще не обращался. Но правоохранители уже знают о драке.
Поскольку девушки несовершеннолетние, за их действия будут отвечать родители. Максимум им грозит админштраф за ненадлежащее воспитание – 85 гривен.
Напомним, в феврале этого года в Ладыжине в одной из школ между двумя учениками произошла драка. В результате 12-летний мальчик получил разрыв селезенки.
А в сентябре 2018 года в Каменском Днепропетровской области в Центральном городском парке подрались около 20 школьников.
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