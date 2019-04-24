На Волыни школьницы подрались из-за комментария в соцсетях

За ненадлежащее поведение наказаны могут быть родители, но решение будет принято только после разбирательства в полиции

На Волыни две ученицы подрались возле школы на глазах у сверстников. Свидетели вместо того, чтобы остановить драку, сняли все на мобильные телефоны. "Сегодня" выяснили кто эти девушки и почему поссорились, затеяв драку.

Очевидцы говорят: да две бывшие подруги выясняли отношения. Учителя говорят, что драки на пороге школы не видели, потому что дрались девушки после уроков. В результате – пострадала семиклассница. А тот, кто бил – старше на 3 года. Ей – 15. Учится в Ковеле. Педагоги говорят, что раньше ни с кем не конфликтовала. Учителям она призналась, что вызвала на разговор бывшая подруга через оскорбительные комментарии в соцсетях. Бить не планировала, но не удержалась. Ведь та обидела ее родителей.

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Родители обеих девушек написали объяснительные директорам школ. В полицию никто пока еще не обращался. Но правоохранители уже знают о драке.

Поскольку девушки несовершеннолетние, за их действия будут отвечать родители. Максимум им грозит админштраф за ненадлежащее воспитание – 85 гривен.

Напомним, в феврале этого года в Ладыжине в одной из школ между двумя учениками произошла драка. В результате 12-летний мальчик получил разрыв селезенки.

А в сентябре 2018 года в Каменском Днепропетровской области в Центральном городском парке подрались около 20 школьников.

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